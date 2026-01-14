Правителството одобри средства за въвеждането на две нови ваксини в имунизационната политика на България от 2026 година. Финансирането е насочено към деца в ранна възраст и бременни жени, с цел по-добра защита от тежки инфекциозни заболявания.

►Ваксина срещу варицела за малките деца

Министерският съвет одобри 1 904 800 евро за Министерството на здравеопазването за закупуване на ваксина срещу варицела. Тя ще стане задължителна имунизация за деца на възраст между 12 и 15 месеца и ще бъде включена в Имунизационния календар на Република България.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, които се предават по въздушно-капков път. Инфекцията е широко разпространена в световен мащаб и има сериозно здравно и социално отражение. Според здравните власти, без ефективна превенция заболяването остава неконтролируемо, което е една от причините за въвеждането на ваксината като задължителна.

Д-р Даракчиева: Ваксината срещу варицела намалява с до 90% заболеваемостта

► Защита срещу RSV за бременни жени

Одобрено е и финансиране от 931 400 евро за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно-синцитиалния вирус (RSV). Тя ще се прилага като целева имунизация за бременни жени в периода между 24-а и 36-а гестационна седмица.

RSV е често срещан респираторен вирус, който може да причини всичко – от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и дори смърт, особено при бебета под шестмесечна възраст. Най-уязвими са кърмачетата под два месеца, при които рискът от усложнения е най-висок.

Ваксинирането на бременните жени срещу RSV има ключова роля, тъй като осигурява защита не само за майката, но и за новороденото през първите месеци от живота му – период, в който бебетата са най-уязвими към тежки инфекции.

Предложенията за включване на новите ваксини са направени от Националния експертен съвет по имунизации, а за прилагането им вече са извършени необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в България.

С тези решения здравните власти целят да разширят защитата срещу предотвратими заболявания и да намалят риска от тежки усложнения както при най-малките деца, така и при новородените.

Редактор: Габриела Павлова