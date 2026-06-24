„Решението на КЗК да върне процедурата за изграждане на Националната детска болница е пореден сигнал за сериозни проблеми в подготовката на проекта". Това заяви членът на Обществения съвет за изграждане на лечебното заведение Надежда Цекулова в ефира на „Пресечна точка“.

„Лошата новина не е, че КЗК отменя тази обществена поръчка. Лошата новина е, че за пореден път институциите, натоварени с административната работа по реализацията на проекта, не са си свършили работата достатъчно добре и прецизно“, заяви Цекулова.

Тя припомни, че първият състав на Обществения съвет е подал оставка през есента на 2025 г. именно заради липсата на прозрачност и недостатъчния диалог при подготовката на обществената поръчка.

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Според Цекулова още през март, когато обществената поръчка е била публикувана след няколкомесечно закъснение, експертите към съвета са предупредили за проблемни критерии и ограничения пред потенциалните кандидати. „С голямо съжаление днес виждаме голяма част от нашите опасения и в мотивите на КЗК. Това означава, че недостатъците са били очевидни за специалистите още от самото начало“, каза тя.

„Скандално е, че след толкова години все още сме на етап чертежи“, добави тя.

Според нея общественият дебат прекалено често се концентрира върху сроковете и цената на проекта. „Липсва разговор по същество за това от какво има нужда детското здравеопазване. Липсва разговор за кризата в педиатрията и за това как да осигурим качествена медицинска помощ на всяко дете в България, независимо къде живее и от какво заболяване страда“, подчерта тя.

Експертът заяви, че има сериозни съмнения дали проектът действително е политически приоритет. Според Обществения съвет най-добрият изход от настоящата ситуация е организирането на прозрачна процедура с широко международно участие. „Трябва да излезем от разговора само за срокове и цена и да влезем в разговора за качеството. Това означава международен конкурс с международни участници и възможно най-широк кръг специалисти“, заяви Цекулова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева