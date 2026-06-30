Не можем да очакваме бюджет, който се приема почти в края на годината, да заложи нови основи на реформа. Това заяви в предаването „Денят на живо” заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, в коментар за бюджета за здраве. По думите му бюджетът е толкова закъснял, че по-скоро ще формализира направените разходи досега през годината.

„Ние очакваме в бюджета да бъдат заложени механизми, които да повишат обективния контрол върху разходваните средства”, посочи той и подчерта, че е необходимо изсветляване на процесите, за да може да се твърди, че съществува реален дефицит. „Когато установим, че има реален дефицит в българското здравеопазване, тогава с лекота ще можем да признаем пред обществото, че парите са недостатъчни”, каза Маджаров.

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„Всеки ден работят хиляди медицински сестри и лекари, на които заплатите са ниски и те непрекъснато чуват, че парите са достатъчни. А от друга страна не е ясно как ще станат по-големи възнагражденията им, ако парите са достатъчни. Това е някакъв порочен кръг. От една страна казваме, че трябва да се вдигнат заплатите на работещите в здравеопазването, от друга страна казваме, че има пари, но трябва да се направи реформа”, коментира още той.

Той коментира и начина, по който се остойностява лекарският труд в цената на клиничните пътеки. „Към настоящия момент в цената на клиничната пътека е трудът на работещите в болниците. Друг е въпросът, че в някои болници, за да се заплати трудът на лекари, сестри и санитари, отиват повече от 90% от стойността на преминалите пациенти, при други болници е по-ефективно и отиват не повече от 40 до 50% от приходите на болницата. И към настоящия момент няма с какво друго да заплащаме заплатите, освен с парите от клиничните пътеки”, каза Маджаров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова