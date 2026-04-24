Лекарите искат 25% увеличение на цената на всички медицински дейности. Темата коментира зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в ефира на „Здравей, България.

По негови думи в България имаме над средноевропейското ниво качество и достъпност на здравеопазването. „Темата за цените е голяма, но едно е ясно – две години няма промени в цените на медицинските дейности, които се заплащат със здравноосигурителните вноски. Лечебните заведения трябва да свиват своите разходи и не могат да увеличат възнагражденията”, допълни той.

БЛС настоява за актуализация на цените на всички медицински дейности с минимум 25%

На въпроса дали трябва да се повишат здравните вноски той лекарят каза, че трябва да се направи анализ. Лекарят беше категоричен, че "не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски".

Маджаров коментира, че липсват контролни механизми по отношение на принципа парите следват пациента. Също така подчерта, че трябва да се въведе електронна здравна карта за пациентите.

Как едно и също лекарство може да е с 15 пъти разлика в цената в различните болници

По темата за разликите в цените на лекарствата, които закупуват лечебните заведения, Маждаров каза, че няма информация как стои въпросът.

