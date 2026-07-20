Пожар гори край петричкото село Ръждак. За случващото се сигнализират потребители във Facebook.

Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват, че огънят е обхванал голяма площ от горския масив. Над района се издига гъст дим.

Евакуираха около 50 души заради пожар край Кошарица

Огънят е възникнал между село Ръждак и сметището, което се намира в района, коментира секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено към общината Кирил Стойков, информира кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

На място са екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Към района на пожара се насочва и екип на Аварийното звено, допълни Кирил Стойков.

Редактор: Ивета Костадинова