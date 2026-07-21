Федерален съдия издаде временна заповед, с която спира "Парамаунт" да купи "Уорнър Брадърс". Решението замразява сделката на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата.

Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите.

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Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването, че щатите са представили „убедителни доказателства“, че сделката значително ще намали конкуренцията“ на пазара за разпространение на филми.

Редактор: Никола Тунев