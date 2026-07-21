Още в първия си ден на поста, Анди Бърнам смени ключови министри. За министър на финансите беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хийли.

Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на сър Киър Стармър ще заеме поста министър на външните работи.

Анди Бърнам официално пое премиерския пост във Великобритания и обеща да построи нова икономика (ВИДЕО+СНИМКИ)

Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Редактор: Никола Тунев