Снимка: БГНЕС
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Това се случи още в първия му ден на този пост
Още в първия си ден на поста, Анди Бърнам смени ключови министри. За министър на финансите беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хийли.
Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на сър Киър Стармър ще заеме поста министър на външните работи.
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Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд.Редактор: Никола Тунев
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