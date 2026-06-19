Китката е сред най-натоварените и същевременно най-подценявани стави в тялото. 8 малки кости, десетки сухожилия и срединният нерв участват в почти всяко движение - писане на клавиатура, държене на чаша, ползване на телефона. Точно затова първите сигнали за претоварване лесно се пренебрегват - до момента, в който се превърнат в ежедневна пречка.

Ортезата за китка не е лекарство, но в много случаи е разликата между влошаване и възстановяване, защото разтоварва ставата и я задържа в правилна неутрална позиция.

По-долу са 5-те признака, че е време да помислите за нея.

Защо китката страда първа

За разлика от коляното или рамото, китката почти няма почивка. Дори когато не вършим тежка работа, тя е в постоянно леко напрежение - облегната на бюрото, свита около мишката, огъната над телефона. Това хронично микронатоварване дразни сухожилията и може да притисне срединния нерв, който минава през тесния карпален канал. Затова проблемите тук рядко идват от едно силно нараняване - по-често се натрупват тихо, седмици наред.

5-те признака, че китката ви се нуждае от ортеза

Не всяко неприятно усещане означава, че трябва да посегнете към ортеза. Но ако разпознаете един или повече от следните признаци, ставата ви вече подава ясен сигнал.

1. Изтръпване и мравучкане в пръстите, особено нощем. Това е класическият белег на синдром на карпалния тунел. Притиснатият срединен нерв предизвиква мравучкане в палеца, показалеца и средния пръст, което често буди човека посред нощ. В такива случаи шина за китка, носена през нощта, държи ставата неутрална и разтоварва нерва.

2. Болка, която се усилва при конкретни движения. Ако огъването на китката, хващането на тенис ракета или дълготрайното писане отключват остра или пареща болка, най-вероятно има възпаление на сухожилията - тендинит или синдром на Де Кервен. Лека компресия и ограничаване на проблемното движение свалят натоварването от възпалената зона.

3. Отслабен хват и изпускане на предмети. Когато започнете да изпускате чаша или ключове без видима причина, това е тревожен признак. Намалената сила на хвата подсказва, че нервът или сухожилията вече не работят пълноценно. Стабилизиращата ортеза връща част от опората и предпазва от внезапни болезнени движения.

4. Сутрешна скованост и подуване. Ако китката ви сутрин е скована, подута и омеква едва след раздвижване, това често е сигнал за артрит или артроза на ставата. Тук компресионният накитник намалява отока и осигурява лека, но постоянна опора през деня.

5. Болка след травма, която не минава за няколко дни. Навяхване при падане или спортно претоварване обикновено отшумява за ден-два. Ако обаче болката, отокът и невъзможността да натоварите ръката продължават, ставата се нуждае от обездвижване - а понякога зад симптомите се крие пукнатина в радиуса.

Важно е да се отбележи едно - ортезата работи най-добре като част от плана, а не вместо него. Тя създава условия за оздравяване, но не отменя почивката и причината за проблема.

Каква ортеза отговаря на признака

Изборът зависи изцяло от това какво ви боли и колко. При лека профилактика и работа на компютър е достатъчен еластичен накитник с дишаща материя. При карпален тунел и тендинит се търси модел с отстраняема шина, която ограничава огъването. Ако е засегнат и палецът (характерно за синдрома на Де Кервен), е нужна ортеза за китка и палец, а при по-тежки травми - удължена конструкция, която стабилизира китката заедно с предмишницата. Целият набор от ортези за китка е разпределен точно по тези състояния, така че да намерите модела за вашия конкретен случай.

Размерът е решаващ. Ортезата трябва да приляга плътно, без да нарушава кръвообращението - твърде хлабавата не стабилизира, твърде стегнатата спира кръвотока. Измерете обиколката на китката в най-тясната ѝ част и сверете размерната таблица на конкретния производител. При модели с твърда шина проверете и дали изделието е универсално, или има отделни варианти за лява и дясна ръка.

Кога ортезата не е достатъчна

Ортезата облекчава и предпазва, но не замества лекаря. Потърсете специалист, ако болката е силна и постоянна, ако изтръпването на пръстите се засилва въпреки носенето на шина, или ако след травма не можете да движите китката нормално. В тези случаи е нужна диагноза, а ортезата идва като част от лечението, не преди него.

Ако разпознахте поне един от петте признака, не отлагайте. Изберете подходящ модел от ортопедичен магазин OrthopediX.bg и дайте на китката си опората, от която се нуждае - преди временният дискомфорт да се превърне в хроничен проблем.

Редактор: Калина Петкова