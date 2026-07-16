Екипът на д-р Иван Мартинов спаси от ампутация крака на 81-годишен мъж от град Годеч. Пациентът постъпва по спешност в Инвазивната кардиология на университетската болница „Пирогов“ преди десет дни с клинична картина на остра исхемия на долния крайник: болка, студенина и отслабени пулсации, на фона на остро тромбозирал предходен байпас. Заради това в друга болница предлагат ампутация на единия му крак, съобщават от пресцентър на най-голямото спешно лечебно заведение в страната.

Близките му се свързват с началника на Отделението по инвазивна кардиология д-р Иван Мартинов, който поема случая, подпомаган от мултидисциплинарен екип на Отделението по инвазивна кардиология. Специалистите преценяват, че крайникът е потенциално спасяем и провеждат локална фибринолиза. При нея през специален инфузионен катетър, позициониран в дължината на тромба, лекарите прилагат локално медикамент, който го „разтваря“.

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„Случаят илюстрира ключов принцип от практиката на отделението. При остра исхемия на крайник ендоваскуларното лечение е първи избор, а първичната ампутация се резервира за необратима исхемия. Своевременната преценка „крайникът спасяем ли е“ често отваря път към реваскуларизация там, където алтернативата е загуба на крайника“, споделя д-р Иван Мартинов.

Контролната ангиография след периода на инфузия показва реканализиран графт с възстановен антеграден кръвоток. В четвъртък пациентът си тръгва от болница „Пирогов“ самостоятелно, на собствен ход.

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Д-р Мартинов е категоричен, че резултатът не е изолиран. Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов“ прилага целия съвременен спектър от ендоваскуларни методи за остра артериална тромбоза и подбира подхода индивидуално, според класа по Rutherford, анатомията и времето до лечение.



„Острата исхемия на крайник е спешно състояние, при което всеки час има значение. Когато крайникът е преценен като спасяем, локалната тромболиза ни позволява да възстановим кръвотока и да избегнем ампутация. Конкретният случай (реканализиран байпас при пациент, на когото е била предложена ампутация) е пример за това какво прави разликата: навременна преценка, опитен екип и подходящата техника”,обясни началникът на Отделението по инвазивна кардиология в „Пирогов“ д-р Иван Мартинов.

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Острата исхемия на крайник е внезапно намаление на артериалната перфузия (до 14 дни), което застрашава жизнеспособността на крайника. Без своевременно лечение рискът от загуба на крайник и смърт е висок. Съвременните ендоваскуларни методи целят бързо възстановяване на кръвотока при по-нисък риск в сравнение с класическата отворена хирургия при подбрани пациенти.

Редактор: Станимира Шикова