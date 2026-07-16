Френският парламент окончателно прие закон, с който легализира евтаназията за пълнолетни пациенти с нелечими заболявания. Решението идва след продължителни обществени и политически дебати.

При строго определени условия пациентите ще могат да получат медикамент за прекратяване на живота си, а ако не са в състояние сами да го приемат, той ще може да бъде приложен от лекар или медицинска сестра.

Словения легализира асистираното самоубийство след референдум

Редактор: Цветина Петкова