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Решението идва след продължителни обществени и политически дебати
Френският парламент окончателно прие закон, с който легализира евтаназията за пълнолетни пациенти с нелечими заболявания. Решението идва след продължителни обществени и политически дебати.
При строго определени условия пациентите ще могат да получат медикамент за прекратяване на живота си, а ако не са в състояние сами да го приемат, той ще може да бъде приложен от лекар или медицинска сестра.
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Редактор: Цветина Петкова
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