Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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Птицата е без наранявания, а специалисти от РИОСВ ще я отведат в спасителен център
Изгубено малко щъркелче, което все още се учи да лети, беше намерено в безпомощно състояние в землището на великотърновското село Обединение (община Полски Тръмбеш).
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Защитената птица е забелязана привечер дезориентирана от кмета на селото Христо Ганев, който спешно я прибира в курника си.
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Щъркелчето няма наранявания. То вече се движи, пие вода и се храни заедно с кокошките и зайците, които му правят компания.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
В четвъртък се очаква специалисти от РИОСВ да приберат птицата и да я транспортират до специализиран спасителен център.
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