На Великден, когато темата за възкресението носи особена символика, спасяването на човешки живот придобива още по-дълбок смисъл. Именно в този дух Столичната лекарска колегия отличи едни от най-отдадените медици у нас. Сред тях е инвазивният кардиолог д-р Иван Мартинов от болница „Пирогов“, който получи признание за иновации. Повече за призванието да лекуваш и цената на спасяването на човешки живот той разказа в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

„Ние получихме награда за иновации, т.е. аз съм представител на екипа. Това е постижение за десетилетия. Това е награда и за болницата, защото основните постижения се дължат на колаборацията с различни клиники“, подчерта той.

Д-р Мартинов обърна внимание, че зад успеха стоят съвместни усилия между различни медицински направления – от съдова и гнойно-септична хирургия, до редица високоспециализирани интервенции. „Това са интервенции при пациенти с риск за ампутация на крака заради запушване на артериите, с цел спасяване на пациентите от ампутация“, обясни специалистът. И добави: „След ампутация е доказано, че има огромна смъртност – около над 80% за двугодишен период“.

Инвазивният кардиолог напомни, че лекарите не са просто професионалисти, а хора, които ежедневно влагат сърцето и душата си в работата. „Представата за лекарите е едно. Това, което ние виждаме, е друго. Има доста голямо разминаване в представите на хората за лекарите и за живота“, каза той.

Той описа пътя към медицината като дълъг, тежък, но и романтичен. „След завършването човек установява, че има още много да учи. Това е един непрекъснат път на обучение, на трупане на опит“, сподели лекарят.

Проф. Иво Петров: Всеки може да спаси живот при сърдечен арест

Като инвазивен кардиолог д-р Мартинов работи в една от най-напрегнатите и отговорни области на медицината. „В повечето случаи става въпрос за диагностика на сърдечно-съдови заболявания. Когато установим стеснение или запушване на съдове, имаме възможност още на място да вземем решение за интервенция“, обясни той.

По думите му процедурите включват отпушване на артерии и поставяне на стентове – импланти, които държат артерията отворена.

Според инвазивния кардиолог най-критичният момент в работата му остава лечението на острия миокарден инфаркт. „Трябва да действаме от началото до края. Всички тези неща трябва да ги направим в рамките на няколко десетки минути“, подчерта д-р Мартинов.

