В Пловдив започна делото по т.нар. афера с театрите, която стана публично известна през 2024 г. Пред съда са изправени осем души, сред които бившите директори на театрите в Разград и Смолян – Левон Манукян и Румен Бечев. Според прокуратурата от бюджетите на двете културни институции са били източени над 3,3 млн. лева чрез фиктивни назначения.

По обвинението двамата директори са подписвали трудови договори на хора, които реално не са работили, но са получавали възнаграждения, многократно по-високи от тези на директорите.

По време на съдебното заседание бившият директор на Родопския драматичен театър в Смолян Румен Бечев призна вината си и поиска делото да бъде разгледано по съкратената процедура. Соченият за организатор на схемата Петко Писков обаче настоя процесът да бъде върнат на прокуратурата заради допуснати, по думите му, процесуални нарушения.

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Наблюдаващият прокурор Галин Гавраилов обясни, че според обвинението в Родопския драматичен театър са били фиктивно назначени 50 служители. „Докато редовите служители в театъра са получавали между 1000 и 1500 лева, а директорите – до около 2800 лева, всеки от фиктивно назначените е получавал възнаграждение между 15 000 и 20 000 лева месечно. Същата схема е била приложена и в театъра в Разград“, заяви прокурорът.

От своя страна Петко Писков отрече обвиненията срещу себе си. „Нито едно доказателство не установява, че имам вина. Единствените твърдения в тази насока са на двамата директори на театрите и на никой друг“, заяви той пред съда.

Редактор: Дарина Методиева