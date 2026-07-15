Два нови случая на заразни заболявания са отчетени през изминалата седмица в Софийска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция.

Единият от тях е на ку-треска - инфекциозно заболяване, което се предава от животни на хора и най-често засяга хора, работещи в близост до селскостопански животни.

Летните вируси и хранителните инфекции бележат ръст у нас

Здравните власти съобщават и за един регистриран случай на вирусен хепатит А. Заболяването е известно още като „болестта на мръсните ръце“ и се предава основно по фекално-орален път чрез замърсени храни, вода или при недостатъчна хигиена.

От РЗИ продължават да следят епидемичната обстановка в региона и напомнят за спазването на основните хигиенни мерки като най-ефективна защита срещу разпространението на инфекциозни заболявания.

Редактор: Цветина Петкова