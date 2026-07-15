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При извършената проверка станало ясно, че единият от водачите е катастрофирал през миналата година
Двама водачи на 18 и 19 години са били спрени от екипи на „Пътна полиция“ за участие в нерегламентирана автомобилна гонка в София. Това съобщи началникът на Осмо районно управление комисар Любомир Минков.
По думите му автомобилите са били установени около 23:00 часа на булевард „Ботевградско шосе“. Младежите са организирали надпревара по пътя, която е била прекратена от полицейските служители.
Глоби и отнети книжки след гонка в София
„Борбата с тези престъпления е ежедневна. През изминалото денонощие на „Ботевградско шосе“ бяха установени два автомобила, управлявани от млади водачи, които си бяха организирали нерегламентирана гонка“, заяви комисар Минков.
Шофьорите са санкционирани, а свидетелствата им за управление са отнети за срок от една година.
При извършената проверка станало ясно, че единият от водачите е катастрофирал през миналата година на булевард „Тодор Александров“. Причината и тогава е била движение с несъобразена скорост. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура, уточни началникът на Осмо районно управление.
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