Полицията в София санкционира двама млади шофьори за участие в нерегламентирана гонка, заснета и разпространена в социалните мрежи. Инцидентът е станал в района на ж.к. „Овча купел“, а проверката е извършена от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

След бързи действия на органите на реда водачите са установени и наказани. Те са на 19 и 18 години и са правоспособни шофьори от април 2025 г.

За опасното поведение на пътя са им съставени актове за участие в нерегламентирано състезание по пътища, отворени за обществено ползване. Законът предвижда отнемане на книжка за една година, спиране на автомобилите от движение за един месец и глоба в размер на 1533 евро.

От полицията уточняват, че 19-годишният водач вече има акт за преминаване на червен сигнал и 24 фиша за различни нарушения. Другият участник е санкциониран четири пъти досега.

От „Пътна полиция“ към СДВР подчертават, че подобни прояви създават сериозна опасност за всички участници в движението и няма да бъдат толерирани.

Редактор: Цветина Петкова