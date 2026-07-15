Предстои внасяне на законопроектът срещу делата шамари в Министерския съвет, след като премина процедурите по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. Решаването на проблема с делата шамари е в законодателната програма на правителството, съобщават от Министерството на правосъдието.

По повод съобщението на Европейската комисия за изпратено уведомително писмо до България и още 13 други държави във връзка с транспонирането на директивата за защита на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява (известни като "SLAPP дела" и "дела шамари"), Министерството на правосъдието информира, че са изтогвени промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по стратегическите дела срещу публичното участие и надхвърлят изискванията на директивата, като се предвижда правилата да важат не само за трансгранични, а и за чисто национални дела.

Акция заради "делата шамари" срещу журналисти

За целта се предвижда създаване на нова глава в ГПК „Производство поради публичното участие на ответника“.

⇒ Като мярка за ефективна защита по делата „шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение на съда по същество.

⇒ Изброяват се индикатори за дела шамари, като неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск и др.

⇒ В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

Редактор: Никола Тунев