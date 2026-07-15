Австралия стана първата държава в света, която въведе строги ограничения за достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Днес обаче забраната е изправена пред сериозни трудности.

Месеци след въвеждането на ограниченията в Австралия много тийнейджъри продължават да използват социалните мрежи.

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"Опитват се да забранят на всички под 16 години да използват социални мрежи и въвеждат редица ограничения, а в същото време е толкова лесно да се заобиколят, какъв е смисълът от тях", казва 15-годишната Ани Уанг.

Подобен е и опитът на друга 15-годишна ученичка от Сидни – Нова Толсън. Тя разказва, че продължава да използва приложенията, които е имала и преди забраната. "Откакто беше въведена забраната, никое от приложенията, които използвам, не ме е карало да потвърждавам възрастта си. Продължавам да ги използвам без проблем и до днес", споделя тя.

Двете момичета казват, че не познават свои връстници, на които да е бил отнет достъпът социалните мрежи заради новите правила. Проблемът според експертите не е само в нагласите на младите потребители, а и в самите механизми за проверка, които невинаги работят ефективно.

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"В един момент ме помолиха да потвърдя възрастта си, но беше много лесно да се заобиколи. Просто помолих майка ми да направи лицевата верификация вместо мен", казва Ани.

Миналата година екип от специалисти тества софтуер за проверка на възрастта върху повече от 1000 австралийци. След въвеждането на закона същият екип създава десетки нови профили в социалните мрежи, но резултатите ги изненадват.

"Проблемът е двоен. Нов акаунт се създава много лесно. Освен това потребителите със съществуващи профили изобщо не са били помолени да докажат годините си", казва Андрю Хамънд, който е съосновател на компанията за софтуерно тестване и управление на технологичен риск.

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Критики отправят и организации, работещи за защитата на децата онлайн. Според тях властите не са отделили достатъчно внимание на въпроса - как младите хора ще се опитат да заобиколят ограниченията.

"Пропуснахме да попитаме младите хора какво биха направили, ако тази забрана влезе в сила още утре. Как ще я заобиколят? Този въпрос изобщо не беше поставен", казва Колм Ганът от Международен център за изчезнали и експлоатирани деца.

Австралийските власти вече предприемат ответни мерки. Още миналия месец правителството увеличи максималните глоби за платформите и предупреди, че могат да последват съдебни действия срещу компании, които не спазват закона.

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Редактор: Никола Тунев