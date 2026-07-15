"Русия може да обяви всеобща мобилизация след парламентарните избори през септември". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата на върха "Украйна - Югоизточна Европа" в Киев.

Същевременно той отбеляза, че краят на изборите може да се превърне в "начална точка, след която Путин може да предприеме някои стъпки по ескалация". "Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на много пари. Затова може да се ориентира към мобилизация. Трябва да се подготвим за такива стъпки", каза Зеленски.

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Украинският президент подчерта, че операциите на Украйна в Русия може да накарат Москва да седне на масата за преговори. "Споделих с лидерите на ЕС и с президента на САЩ, че според нас е необходимо да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори", заключи Зеленски.

Редактор: Дарина Методиева