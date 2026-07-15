Европейската комисия е изпратила осем официални уведомителни писма до България заради неизпълнение на задължения, свързани с навременното въвеждане на европейски директиви в националното законодателство. Така страната ни попада сред държавите членки, срещу които Брюксел започва нов пакет наказателни процедури.

Сред областите, по които България изостава, са защитата на журналисти и граждански организации от т.нар. SLAPP дела, правилата за трудовата миграция, стандартите за прием на търсещи международна закрила лица, както и мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

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Едно от предупрежденията е свързано с Директива (ЕС) 2024/1069, която цели по-добра защита срещу злоупотребата със съдебни производства, използвани за натиск върху журналисти, активисти и организации, работещи в обществен интерес. Срокът за транспонирането на директивата е изтекъл на 7 май 2026 г., но България все още не е въвела необходимите промени.

Комисията посочва, че така наречените SLAPP дела представляват съдебни искове без реално правно основание, чиято цел е да окажат натиск, да изтощят финансово или да заглушат критични гласове. Европейските правила предвиждат съдилищата да могат да прекратяват подобни производства още в ранна фаза и да осигуряват защита на потърпевшите.

България е сред държавите, които все още не са въвели и новите правила за единното разрешение за работа и пребиваване на граждани на трети държави. Преразгледаната Директива (ЕС) 2024/1233 има за цел да улесни законната трудова миграция и едновременно с това да ограничи риска от трудова експлоатация.

Сред забавените нормативни промени е и Директива (ЕС) 2024/1346, която урежда минималните стандарти за прием и условията на живот на хората, търсещи международна закрила в Европейския съюз.

Освен по социални и правозащитни теми, страната ни е получила забележки и за неизпълнение на редица секторни задължения. Сред тях са новите правила за контрол при превоза на опасни товари по пътищата, достъпа на малки компании до капиталовите пазари, промените в регламента за европейската пазарна инфраструктура, обновените изисквания за енергийните характеристики на сградите и процедурите за оценка на съответствието на продукти при извънредни ситуации.

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Наказателните процедури са част от механизма, чрез който Европейската комисия следи за спазването и правилното прилагане на европейското законодателство от държавите членки.

Българските власти разполагат с двумесечен срок, в който трябва да представят позиция и да предприемат конкретни действия за отстраняване на нарушенията. Ако Комисията прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, процедурата ще премине към следващ етап чрез издаване на мотивирано становище.

При продължаващо неизпълнение на задълженията Европейската комисия може да сезира Съда на Европейския съюз в Люксембург. Подобни дела често завършват с налагане на значителни финансови санкции, включително еднократни глоби и ежедневни плащания, които се поемат от държавния бюджет.

Редактор: Цветина Петкова