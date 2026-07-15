Най-голямото търсене на кадри традиционно е в София и Пловдив, но към секторите с най-ограничени работни места през последния месец, като логистика, транспорт, маркетинг и реклама, трябва да добавим туризма и автомобилното производство. Това коментира Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите на Първанов причините за случващото се на пазара на труда не са свързани само с навлизането на новите технологии. Вероятно ще видим увеличение на безработните през есента и зимата и „очакваме една идея да продължи тази тенденция на по-малко търсене”, прогнозира Георги Първанов. Той допълни, че Западна Европа и автомобилният бранш са в криза, а ключовите експортни пазари търсят по-малко производство от България.

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Според експерта текучеството в големите компании намалява, като съветът към търсещите работа е да бъдат активни още сега, а не да изчакват до септември или октомври, тъй като пазарът е непредвидим. „Този двуцифрен ръст на заплатите, който наблюдавахме, по-скоро ще отиде към успокояване”, посочи експертът, описвайки очакванията за по-плавно увеличение на възнагражденията занапред.

Относно влиянието на технологиите, професията на копирайтъра започва да изчезва, което „наистина може да бъде пример за позиция, която би могла да бъде заета от изкуствения интелект”, разясни Първанов. Същата тенденция се забелязва и в IT сектора при позициите за качествен контрол и тестване на софтуер, където търсенето е силно намаляло в резултат на замяната им от изкуствения интелект. От друга страна, сектори като медицина, селско стопанство и производство на храни ще останат солидни и там търсенето, както и ръстът на заплатите, ще се задържат.

По думите му възможностите за дистанционна работа също се променят, като едва 6% от обявите за работа в момента предлагат опцията изцяло „хоум офис“. Първанов допълни, че продължава трайната тенденция за връщане към офисите, поради което „кандидатите, които търсят изцяло такъв тип работа, може би в новата ситуация трябва да бъдат малко по-гъвкави”, посъветва той, отбелязвайки, че голяма част от работодателите са склонни да дават възможност за дистанционна работа само за ден или два от седмицата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка