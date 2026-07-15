Стана ясна причината за кончината на новозеландския актьор Сам Нийл, познат на милиони зрители по света с ролята си на д-р Алън Грант в поредицата „Джурасик парк“. Според информация, публикувана от списание Hello!, 78-годишният актьор е починал след пневмония, развила се на фона на сериозно отслабена имунна система след продължително лечение на онкологично заболяване.

Негови близки разказват, че въпреки успешната битка с рака, годините на терапии са оставили трайни последици върху здравето му. Актрисата и дългогодишна приятелка на Нийл - Рима Те Уиата, споделя, че именно намалените защитни сили на организма са позволили на инфекцията да се развие тежко.

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По думите на бившата му партньорка - австралийската журналистка Лора Тингъл, организмът на актьора е бил изтощен от многобройните курсове химиотерапия и имунотерапия, които е преминал през последните години. Тя отбелязва, че въпреки успеха в лечението на заболяването, възстановяването на имунната система е останало сериозно предизвикателство.

Сам Нийл беше диагностициран с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом през 2022 г. След продължителна терапия през април тази година той съобщи, че вече няма данни за активен рак.

За смъртта му семейството съобщи на 13 юли. В изявление близките посочиха, че актьорът е издъхнал в Сидни, в присъствието на най-близките си хора.

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Семейството изрази признателност към медицинските специалисти от болница „Сейнт Винсънт“ за положените грижи и призова за уважение към личното им пространство в този труден момент.

През последните години Нийл не криеше подробностите за здравословните си проблеми и често говореше открито за тях. В интервю за британския вестник „Гардиън“ през 2023 г. той призна, че не се страхува от смъртта, но би искал да разполага с още време, за да се радва на живота и близките си.

Редактор: Цветина Петкова