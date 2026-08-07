Изборите не могат да бъдат безпартийни, но за президентски избори победата срещу кандидата на статуквото би могла да бъде изкована единствено с позитивен баланс между партийно участие и лична позиция на кандидата, която може директно да го свърже с големи групи избиратели и да ги привлече да гласуват за него. За победа на президентски избори ще трябват минимум 1,2 млн. гласа. Това заяви политологът проф. Огнян Минчев в студиото на „Денят на живо“.

„Някои гласоподаватели ще гласуват за кандидата на управляващата партия - тези, които все още остават ангажирани с нея. Има и друга група - вече разочаровани от „Прогресивна България“ - те или ще се въздържат от гласуване, или ще упражнят своя вот за алтернативни кандидати на русофилската общност. Част от тях ще се върнат към „Възраждане“, прогнозира политологът.

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„Би било изключително опасно за развитието на политическата система концентрацията на цялата власт в ръцете на един човек - който контролира еднолично своята партия и който за 100 дни на власт направи много бели и гафове, сред тях бюджетът, който е скандален, както и зачеркването на финансовата дисциплина. Избирателите на ПП-ДБ ще се насочат към Андрей Гюров, чрез неговата кандидатура ще бъдат опозиция на управляващите, но и на партиите на статуквото. С избора на Йотова пък ще се получи концентрация на цялата власт в ръцете на Румен Радев“, коментира Минчев.

По думите му е възможно една от причините за забавянето на обявяването на кандидатурата на Гюров може да са отношенията му с партиите, които биха изявили подкрепа за него. „Би могло и да бъде добре направена сметка за получаване на пълната свобода за привличане на гласоподаватели, които не са привърженици на градската десница. Дори класирането на балотаж изисква далеч по-голямо представителство от 400 000 гласа горна граница. За да има шансове, на първи тур Гюров трябва да получи поне 800 000 гласа, а за да победи - минимум 1,2 млн.“, смята политологът.

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За Огнян Минчев Даниел Вълчев е бил потенциален кандидат, опитващ да се позиционира към партиите на статуквото. „От друга страна флиртуваше интензивно с привържениците на „Прогресивна България“, разчитайки, че далеч не всички ще гласуват с готовност и радост за Йотова, така част от тях биха могли да подкрепят и него. Очевидно нещо се случи и той разбра, че въпреки силния старт на кампанията, той се обезкуражи“, изрази позиция той.

Политологът определи политическата позиция на ГЕРБ като низходяща. „Те се намират в доста сериозна криза, клиентелската пирамида се руши. Някои от избирателите са разочаровани, определени процеси на върха на формацията влияят на нагласата, включително и информацията относно OFAC и възможността за корупционно взаимодействие на ГЕРБ с Божков. Тези обстоятелства биха могли да засегнат Бойко Борисов, така че партията му ще излезе с партийна кандидатура чак след като увери, че не би могла да се споразумее за комбинирана президентска двойка, която да се яви като алтернативна на Илияна Йотова“, посочи Минчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова