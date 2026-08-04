Политолозите Мария Пиргова, Милен Любенов и Любомир Стефанов се обединиха около тезата, че предстоящите президентски избори ще бъдат не само битка за „Дондуков“ 2, но и ключов тест за състоянието и бъдещото пренареждане на партийната система. Според тях Илияна Йотова влиза в надпреварата със силни позиции, докато основната интрига остава кой ще се превърне в неин реален опонент на балотаж. Сред възможните сценарии в студиото на „Здравей, България“ те откроиха кандидатура на Андрей Гюров, евентуалното включване на Костадин Костадинов и трудния избор пред ГЕРБ - дали да издигне собствен претендент, да търси обща кандидатура с ПП-ДБ или да подкрепи чужда номинация.

Мария Пиргова прогнозира категорична победа за Илияна Йотова, но подчерта, че президентският вот ще има значение и за бъдещото подреждане на партийната система. „Победата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори изглежда почти сигурна, а по-голямата интрига ще бъде около второто място и евентуалния ѝ съперник на балотаж“, заяви тя. Според политолога партиите ще използват кампанията, за да мобилизират структурите си и да проверят реалното си политическо влияние.

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„Президентските избори ще преминат и през преструктуриране на партийната система. Партиите ще стягат редиците си и ще се опитат да видят кой къде ще се подреди“, посочи Пиргова.

Тя смята, че възможна кандидатура на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов може да промени изцяло логиката на надпреварата. „Ако Костадинов се кандидатира, може да се стигне до сценарий, подобен на този от 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов“, прогнозира Пиргова.

По думите ѝ десните партии в момента са прекалено разделени, за да излъчат убедителна обща алтернатива.

„Десните са разбити и продължават да се разбиват с различни изказвания. Не изглежда вероятно ГЕРБ и ПП-ДБ да издигнат общ кандидат“, допълни тя.

Любомир Стефанов предупреди, че нито един вот не трябва да бъде приеман за предизвестен. „Не приемам предварително да обявяваме резултата от изборите. Ако няма елемент на неизвестност, тогава защо изобщо гласуваме?“, попита той.

По думите му евентуалната кандидатура на Андрей Гюров ще зависи най-напред от личното му решение и от начина, по който ще бъде организирана политическата му подкрепа. „Първо той трябва да каже дали ще бъде кандидат. След това трябва да се види как ще бъде структурирано издигането му“, заяви Стефанов.

Според него формулата най-вероятно ще бъде инициативен комитет, но същинският въпрос е чия подкрепа ще стои зад него. „Очевидно е, че се търси начин инициативният комитет да бъде структуриран така, че да не се превърне в политическа котва за кандидатурата“, посочи политологът.

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Той оспори и разпространеното деление между десни политически сили. „В България дясно практически няма. Това, че една партия членува в Европейската народна партия или сама се нарича дясна, не я прави автоматично такава“, коментира Стефанов.

Милен Любенов беше категоричен, че продължителното забавяне не работи в полза на евентуалната кандидатура на Андрей Гюров. „Той трябваше много по-рано да заяви кандидатурата си и да се наложи като основната алтернатива на Илияна Йотова“, каза политологът.

Според него колебанието може да се окаже тежка стратегическа грешка. „Това забавяне е сериозна политическа грешка, която може предварително да предреши изхода от изборите“, предупреди Любенов.

Той смята, че вероятността Гюров да бъде издигнат е много голяма и очаква зад него да застанат ПП-ДБ, макар формално кандидатурата да бъде представена от инициативен комитет. По-неясна според него остава позицията на ГЕРБ. Самостоятелна номинация на партията крие риск от слабо представяне. „Ако ГЕРБ издигне собствен кандидат, има опасност той да остане трети или дори четвърти, включително след кандидата на „Възраждане“, прогнозира Любенов.

Той не изключи в определен момент партията на Бойко Борисов да реши да подкрепи Гюров с аргумента, че е необходим общ опит да бъде спряна концентрацията на цялата власт в една политическа сила. „Не изключвам ГЕРБ в крайна сметка да подкрепи Гюров. Друг е въпросът как подобно решение ще се отрази на електората им“, уточни политологът.

Мария Пиргова очаква противопоставянето между Илияна Йотова и Костадин Костадинов да излезе на преден план още през септември, ако лидерът на „Възраждане“ влезе в надпреварата. Според нея президентската кампания няма да бъде важна само за кандидатите, а и за развитието на партиите зад тях.

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„Ще бъде интересно кой как ще повлияе на собствената си партия. Илияна Йотова може да използва кампанията, за да укрепи БСП“, заяви Пиргова. Тя определи Йотова като силна и самостоятелна политическа фигура, която след евентуална победа може да се превърне и в коректив на изпълнителната власт.

„Тя може да има собствени виждания и да критикува политиката отляво. Подобни различия едва ли ще се покажат в кампанията, но могат да станат видими след изборите“, каза политологът. По думите ѝ не е изключено да възникнат различия и по външнополитически теми, тъй като Йотова може да заеме по-самостоятелни позиции.

Любомир Стефанов също допуска напрежение между бъдещ президент и правителството, особено във външната политика. „Възможно е госпожа Йотова да се опита да внесе ред и да следва собствена линия. Въпросът е доколко външният министър и министър-председателят биха ѝ позволили това“, коментира той.

Според него върху кампанията ще влияят не само личностите, но и качеството на управлението и поведението на останалите кандидати. Стефанов вижда и друга възможна причина за забавянето около Андрей Гюров - опасения сред потенциалните му поддръжници, че силното му представяне може да го превърне в център на нова политическа формация.

По думите му президентските избори често се превръщат в трамплин за политически лидери, а част от сегашните партийни ръководства може да се страхуват именно от появата на нова силна фигура.

Политолози за документа на OFAC: Името на Борисов за първи път е посочено официално, но политическите последици остават неясни

За първи път името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов се появява в официален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Разследването на Bird.bg беше коментирана в „Здравей, България“ от бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и политолозите Мария Пиргова, Милен Любенов и Любомир Стефанов.

Според Милен Керемедчиев става дума за съдебното дело, по което Васил Божков оспорва пред Федералния съд в САЩ санкциите, наложени му по закона „Магнитски“. „Говорим за дело, заведено от Васил Божков срещу решението за включването му в списъка „Магнитски“. OFAC е институцията, която защитава това решение пред съда“, обясни той.

По думите му формулировката в документа подсказва, че американската страна е приела определени доказателства като достоверни. „По всяка вероятност са представени документи или други доказателства, които OFAC е счел за надеждни и въз основа на тях е направил своите изводи. Какви точно са тези доказателства, на този етап няма как да знаем“, заяви Керемедчиев.

Той смята, че използваният език се различава от предишните документи. „Ако нямаше нови данни, вероятно щеше да бъде използвана същата формулировка, както досега. Според мен има нещо ново, което OFAC е констатирал“, каза още той.

Бившият заместник-външен министър обясни, че ако доказателствата бъдат счетени за достатъчни, процедурата може да продължи с доклад до Конгреса на САЩ и последващи действия по закона „Магнитски“.

Керемедчиев отбеляза, че най-логично би било доказателствата да бъдат предоставени и от защитата на Васил Божков. „Адвокатът на Божков би могъл да предостави същите доказателства и на българските институции. Защо това не е направено досега, няма как да знам“, коментира той.

Политологът Милен Любенов подчерта, че появата на името на Бойко Борисов в документа е нов момент, но самите твърдения не са неизвестни. „Това са данни, които вече бяха известни. Новото е, че за първи път името на Борисов се споменава в официален документ на OFAC“, каза Любенов.

Той припомни, че още при първоначалното налагане на санкциите срещу Васил Божков се е говорело за предоставяне на средства на действащ политически лидер и високопоставени длъжностни лица.

Според него настоящата линия на защита на Божков е, че не е давал подкупи, а е бил изнудван.

„Интересният въпрос е защо американската страна е приела тези твърдения за достатъчни, за да санкционира Владислав Горанов, но не и Бойко Борисов. Моето обяснение е, че Съединените щати действат според политическата целесъобразност“, заяви Любенов.

По думите му санкциите по закона „Магнитски“ не са само юридически, а и политически инструмент.

„Самият бивш американски посланик каза преди време, че целта на санкциите е да променят поведението на санкционираните лица. Това показва, че има и политически елемент“, добави той.

Политологът Мария Пиргова също коментира, че законът „Магнитски“ има ясно изразено политическо измерение. „Самият закон „Магнитски“ преследва политически цели и се използва в глобален мащаб, включително в защита на финансовите интереси на Съединените щати“, каза тя.

Според Пиргова най-големият проблем остава липсата на ефективно разследване в България.„Ние нямаме съдебна система, на която да разчитаме за подобни случаи. Докато това е така, ще продължаваме да зависим от чужди разследвания и чужди институции“, смята политологът.

Тя обаче вижда сериозен политически ефект от новия документ.

„Новото е доста сериозно по отношение на Борисов. Той отново е поставен в центъра на тежък корупционен скандал, а подобни обвинения вече стават твърде много. Според мен ГЕРБ ще трябва да търси решение на въпроса с лидерството си, защото Борисов започва да става неудобен“, заяви Пиргова.

Любомир Стефанов беше по-скептичен, че случаят ще има сериозен ефект върху позициите на лидера на ГЕРБ. „За мен е странно, че когато имаше възможност да говори пред български съд, Васил Божков не потвърди подобни твърдения, а сега в Съединените щати позицията му е различна. Очевидно има промяна в политическия климат и тези инструменти се използват по различен начин“, каза той.

Според Стефанов към момента няма признаци, че Борисов губи подкрепата на собствената си партия.

„Не мисля, че ГЕРБ може без Борисов, както и че Борисов може без ГЕРБ. През годините той изгради това, което в политологията наричаме „тефлонов имидж“ - скандалите трудно се задържат върху него“, заяви политологът.

По думите му българските избиратели все по-слабо се влияят от подобни обвинения.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова