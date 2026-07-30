Президентските избори вече оказват сериозно влияние върху политическата динамика у нас, а опозицията продължава да изглежда разединена и неефективна в условията на управление с пълно самостоятелно мнозинство. Около тази теза в студиото на "Твоят ден" се обединиха политолозите Георги Проданов и Теодора Йовчева, както и политическият анализатор Мирослав Севлиевски.

Според Севлиевски настоящото парламентарно мнозинство трудно може да бъде разклатено. „Опозицията изглежда често красива, но не и ефективна, защото мнозинството има 131 народни представители“, коментира анализаторът.

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Йовчева също смята, че опозиционните партии не успяват да действат координирано, като даде пример с липсата на общи действия. „Очевидно няма да се стигне до съвместно внасяне на жалба до Конституционния съд от страна на проевропейските демократични сили. Опозицията е неефективна и по стратегически причини, тъй като влизаме в президентска кампания“, обясни политологът.

Проданов определи предстоящия президентски вот като вече водещ фактор в отношенията между политическите сили. „Мисля, че сянката на президентските избори витае и в моментното състояние на парламента с оглед на това дали ще има общ десен кандидат и по какъв начин ще бъдат разпределени подкрепите“, псодели той.

Темата за президентските кандидати беше сред основните акценти в разговора. Според Севлиевски от особено значение ще бъде изборът на кандидат за вицепрезидент, който ще влезе в надпреварата рамо до рамо с Илияна Йотова. „Ще е добре кандидатът да не е генерал или военно лице, а да е интелектуалец, за да не се оприличи управлението на държавата на „военна хунта“, каза Севлиевски.

Анализаторът постави и въпроса дали българското общество е готово да избере жена за държавен глава. „Пред българското общество стои една голяма въпросителна - готова ли е страната да избере жена за главнокомандващ. Българското общество по-скоро си има стереотипи и аз не виждам как масовият избирател ще гласува за жена“, коментира той.

Йовчева обаче беше на противоположното мнение и заяви, че въпросът с пола в настоящите политически обстоятелства става вторичен, защото Йотова вече е на този пост, ползва се с доверие, излъчва стабилност и институционалност.

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По отношение на евентуалната кандидатура на Андрей Гюров Йовчева коментира: „Гюров закъснява с кандидатурата си. Времето започва да играе лоша роля, тъй като мина време от служебното правителство и популярността му спада“.

Според Проданов политическите сили все още отлагат вземането на ключови решения и страната е изпаднала в ситуация, в която половината парламентарно представени партии не са отворили темата за президентските избори и "сякаш всички се бавят с обявяването на кандидатури“.

В хода на разговора Севлиевски коментира и изборното законодателство, като се обяви против ограничаването на EXIT POLL-ове в изборния ден.

Целия разговор гледайте във видеото.