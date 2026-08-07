Обявиха екстремен риск от пожари на територията на област Хасково от петък до идния понеделник. Причината са очакваните високи температури и силен вятър, съобщават от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Документът бе разпространен от Областната администрация.

Кметовете на общини и населени места са призовани да информират местното население, стопаните и полските работници за опасността. Властите апелират за повишено внимание при селскостопанска работа и препоръчват тя да се извършва рано сутрин, предаде Николай Грудев, кореспондент на БТА в Хасково.

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Последният значим пожар в областта възникна именно при земеделска дейност.

Междувременно от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково издадоха предписания към общините в Хасковско и Кърджалийско. Те настояват да не се допуска образуването на нерегламентирани сметища, тъй като те са изключително пожароопасни.

Редактор: Мария Барабашка