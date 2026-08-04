Големият пожар в Пловдивско между селата Стрелци и Сухозем се разгоря отново. През нощта огънят беше локализиран, но заради високите температури в обедните часове и появилия се вятър в района отделни огнища продължават да се възпламеняват. Пламъците погълнаха 2 000 декара сухи треви, храсти, лозов масив и навлязоха в близката широколистна гора.

Гасителните действия продължиха до късно снощи, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив. Кадри, заснети с термокамера, показват мащаба на огнената стихия – хиляди светещи точки, стотици активни огнища и близо 2 000 декара засегната площ. Има засегнати и селскостопански сгради.

Голям пожар пламна край село Стрелци (ВИДЕО+СНИМКИ)

През цялата нощ на място са дежурили шест екипа на пожарната, които следили обстановката и реагирали при повторно възпламеняване на отделни участъци. И днес четири екипа продължават работа по окончателното потушаване на локалните огнища, за да не се допусне ново разрастване на пожара.

"Имаше доста висок риск да изпуснем пожара да влезе в село Стрелци и основно вечерта бяха съсредоточени усилията да не допуснем пламъците да обхванат и къщите на хората. Наблизо има и един склад на МВР, който съхранява може би муниции, но това беше едно от нещата, които трябваше да предотвратим, защото последиците щяха да бъдат тежки", твърди кметът на община Брезово Калин Калапанков.

Снимка: РСПБЗН-Пловдив

"Бях доста притеснен през нощта. Имам къща близо до пожара и се опасявах да не стане някакъв проблем. Но, Слава Богу, са овладели огъня и е бил потушен. Дойдох тази сутрин да взема бали от селскостопанска постройка, която имам. Видях, че гори покривът и пожарникари минаваха. Спрях ги и им казах, че гори. Те започнаха веднага да гасят. Много бързо реагират", разказа жител от селото.

За овладяването на стихията вчера са помагали и повече от 50 души – пожарникари и доброволци от Доброволното формирование в Хисаря и Националния отряд за реакция при бедствия – Пловдив. В помощ на наземните екипи са били използвани булдозер на сектор „Специализирани оперативни дейности“ и хеликоптер от 24-та авиобаза в Крумово.

От пожарната подчертават, че благодарение на добрата координация и бързата реакция не е била допусната опасност за населени места и хора. „Вятърът повдига огъня, дава му сила и се вдига върхово по листата на дърветата. Зелените листа започват да горят и заради това прехвърля на такива големи разстояния. Има обгазявания, но гледаме да се пазим”, споделя Георги Дилбазов, който е служител на ДГС-Хисаря. Колегата му Иван Иванов потвърждава, че трудно се диша в района на огнището.

Снимка: РСПБЗН-Пловдив

От РДПБЗН – Пловдив предупредиха, че и днес температурите остават високи, а рискът от възникване на нови пожари е изключително сериозен. Оттам призоваха гражданите да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и да избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност.

„Зад всяка битка с огнената стихия стоят часове тежък труд при екстремни температури, задушлив дим и труднодостъпни терени. Докато повечето хора търсят прохлада, пожарникарите и доброволците вървят срещу пламъците, за да защитят човешкия живот, природата и имуществото“, посочват още от пожарната.

Снимка: РСПБЗН-Пловдив

Според огнеборците най-голямата помощ за хората, които се борят с пожарите, е отговорното поведение на гражданите, защото всеки предотвратен пожар означава една спасена гора, имущество или човешки живот.

Безсънна нощ изкараха жителите на Стрелци. Къщата на Танка Видева се оказва на 100 метра от пожара. „Страшно беше, много страшно. Цяла нощ не сме мигнали да гледаме. Те пожарникарите ни казваха да лягаме, но ние сме тук, защото може ли да легнеш и да се успокоиш? Не можеш. Ние сме първата къща и първо ние щяхме да бъдем. Имахме готовност за евакуация. Аз даже тук три часа съм поливала с вода около къщата”, споделя жената.

През целия ден днес на терен останаха четири екипа на пожарната и пет на горското стопанство. Вятърът и високите температури затрудниха гасенето. И тази нощ на място ще останат две дежурни пожарни.