Нивото на река Дунав продължава да намалява с всеки изминал ден. Днес височината на водния стълб край Русе спадна с още 3 сантиметра и вече е минус 104 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав – няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да бъде засегнат от кризата с водата в близките дни. Ако ситуацията се влоши, има откъде да се компенсира чрез други мощности.

На този фон министърът на енергетиката Ива Петрова разказа в ефира на "Здравей, България" за "голи терени" около централата, които са оценени на "фрапиращо високи цени", за да се даде основание на дружеството "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", което ще строи 7 и 8 блок на централата, да купи от частна фирма друг "гол терен" на същите огромни цени.

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Става дума за т.нар. "златни ливади" около АЕЦ "Козлодуй", оценени на 1600 евро на кв. метър. Схемата била следната - земи на централата са оценени на тази стойност, за да може да се вдигне цената и на частните имоти. Така "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" е поискала да придобие от частна компания земя в близкото село Хърлец за целите на построяването на 7 и 8 блок.

"Парите вървели по две писти. Едната е сделка с частен имот, която трябвало да се случи по тези цени. За да може да се случи сделката с частен имот, на същата фрапираща стойност са оценени и терени на АЕЦ "Козлодуй". На тази стойност са апортирани в капитала на "Нови мощности", заяви Петрова.

Стойността на един декар от тези земи е била оценена на милион и 450 хиляди евро. През 2025 година Министерството на енергетиката дало на "Нови мощности" 250 милиона евро за сделката. "Частният имот е на компания "Интерпром". Всичко започва през юли 2025 година с искане на "Нови мощности" да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност", допълни Петрова.

За NOVA настоящият директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" обясни, че първоначално идеята била дружеството да купи земята от частната фирма на завишени цени, но тъй като случаят предизвикал скандал, се наложило и оценка на подобни терени около централата, които били оценени на дори по-високи цени - 1 милион 650 хиляди евро на декар като защитна теза. Но старото ръководство на "Нови мощности" твърди, че всичко е било движено не от тях, а от ръководството на самата централа, което само си оценило земята на 1600 евро на кв. м.

"Това е максималната оценка на тази земя. Те, ако са поискали, биха могли да я апортират и на по-ниска стойност, което не са направили. Впоследствие ние, като дружество, само приемаме резултата от тази оценка и нямаме възможност дори да реагираме срещу една такава неадекватна стойност на оценката", заяви бившият директор Петьо Иванов.

А земята от частната компания била поискана от "Нови мощности" за целите за построяване на 7 и 8 блок. "Ние сме поискали от нашия собственик АЕЦ "Козлодуй" да влезе в преговори със собственика на земята - "Интерпром", и когато придобие тази земя, да я апортира отново в капитала на дружеството. Т.е. през целия процес преговорите и оценките на тези земи са били движени от АЕЦ "Козлодуй", допълни още Иванов.

В крайна сметка сделка нямало и парите за частната земя стоят в сметките на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". Министърът на енергетиката е подал сигнал към прокуратурата по случая. Екипът на NOVA потърси и ръководството на фирмата "Интерпром", но оттам отказаха коментар, а нейният собственик не отговори на обажданията.