Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че работата на АЕЦ „Козлодуй“ остава стабилна въпреки ниските нива на река Дунав. По време на работното си посещение в централата тя благодари на ръководството и специалистите за професионалната им реакция и призова за обективност при отразяването на темата.

„Искам още веднъж да благодаря на екипа на Иван Андреев за реакцията в тази ситуация. Това е изключително професионален и силно експертен екип. Моля и медиите да съдействат за запазването на обективността, защото в публичното пространство се появяват много спекулации относно подготовката и професионализма на хората, които работят в централата“, заяви Петрова.

По време на инспекцията бе нагледно демонстрирано чрез макет, че водата от Дунав се влива по тръби до парогенераторите и няма абсолютно нищо общо с ядрената част на централата.

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По време на посещението бяха обсъдени експлоатацията на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. В срещата участваха експерти от Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

„Тук, на място в централата, са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата. Ако се запазят нивата на намаляване на водните обеми на река Дунав, през следващите седмици бихме имали същото относително спокойствие“, каза Петрова.

От ръководството отчетоха, че само за последното денонощие е регистриран спад на реката от 3 сантиметра, но по-късно е отчетено покачване с 2 сантиметра, което на практика го компенсира. И двата захранващи канала са пълноводни, а изграденият лиман с брегова помпена станция осигурява пълна надеждност на съоръжението и при подобни засушавания.

„По отношение на електроенергийната система господин Георгиев гарантира, че към момента няма проблем, дори да се стигне до необходимост от по-крути мерки“, добави тя. Самият изпълнителен директор на ЕСО Кирил Георгиев потвърди, че страната ни в момента е износител на електроенергия. Той посочи, че Румъния е заявила необходимост от 3500-3600 мегавата, а Унгария дава заявки за между 4000 и 5000 мегавата на денонощие. Георгиев увери, че няма никакъв проблем за електропотреблението в България за седмици напред и ЕСО има готови варианти за действие.

Стана ясно още, че при проектирането на АЕЦ „Козлодуй“ е предвидена опасността от екстремно засушаване. Според министъра, ако все пак се стигне до най-мрачния възможен сценарий, ще бъде намалена мощността на централата. „Това, което искам да ви уверя, е, че са предприети всички мерки. Има ясен план за действие. От началото на месец юли има и оперативен щаб на място, който следи ситуацията и своевременно взема всички мерки“, каза още енергийният министър.

От своя страна изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев увери, че в момента постоянно се наблюдава нивото на реката и са предприети технически мерки по отношение на работата на помпите на бреговата помпена станция, както и на циркулационната помпена станция, за да се осигури необходимият баланс и да не се допуснат проблеми с работата на помпите.

Министърът на енергетиката коментира и процедурата по включването на нови компании в проучванията за нефт и газ, като подчерта, че всички действия са извършени по реда на Закона за подземните богатства.

„Извършени бяха проверки за техническия, финансовия, икономическия и професионалния капацитет на кандидатите. След това министерството инициира съответните решения на Министерския съвет. Единствената разлика между отделните процедури е времето, необходимо за приключване на тези проверки. Това е напълно стандартна процедура“, обясни Петрова.

По-сериозен акцент в изявлението ѝ обаче беше поставен върху проверките в проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. По думите ѝ нова експертна оценка е показала, че земеделски имоти, около които възникна скандал през 2025 г., са били оценени многократно над реалната им стойност.

„Вчера беше публикувана нова оценка на тези терени. През 2025 г. квадратният метър беше оценяван на около 1400-1500 евро, а актуалната експертна оценка показва, че реалната им стойност е приблизително десет пъти по-ниска“, каза министърът.

Тя определи случая като „най-грандиозната далавера“, свързана с проекта за изграждането на новите ядрени мощности. „Това безобразие се е случило около проектното дружество „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. Оказва се, че всичко е било официализирано с решения на тогавашното ръководство на дружеството и със санкцията на тогавашния министър на енергетиката Жечо Станков. Макар сделката в крайна сметка да не е била финализирана, тези оценки са били включени в капитала на дружеството и днес оказват влияние върху финансовото му състояние“, заяви Петрова.

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По думите ѝ Министерството вече работи по коригирането на оценките чрез нова експертна такава и необходимите счетоводни и управленски действия. „Това ще бъде една от основните ни задачи до края на годината. Трябва да приведем стойностите към реалността, защото дружеството е проектната компания, която отговаря за един от най-важните стратегически енергийни проекти на България“, подчерта енергийният министър.

Ива Петрова предупреди, че случаят с оценката на земите е „само върхът на айсберга“. Според нея извършените одити са установили и други сериозни проблеми, за които Министерството на енергетиката ще представи подробна информация на по-късен етап.