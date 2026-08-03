Военните в Румъния възобновиха операцията по контролирано разрушаване на скалното образувание Пържоая, за да отклонят по-голямо количество вода от Дунав към АЕЦ „Черна вода“, съобщават местните медии.

След като първият опит в неделя не постигна желания резултат, днес екипи на Министерството на националната отбрана използваха двоен заряд с общо 100 килограма експлозив, с който успешно разрушиха скалата, разположена в близост до ръкава Бала.

Нивото на река Дунав до румънската АЕЦ "Черна вода" спада драстично​​

Целта на операцията е да бъде изградена временна преграда на ръкава Бала, която да насочи по-голям дебит на Дунав към канала Стария Дунав и така да осигури необходимото количество вода за охлаждането на атомната електроцентрала. На място работят два шлепа и тежкотоварен кран, които разчистват и преместват скалните отломки.

Снимка: БТА

Операцията се извършва в момент, когато дебитът на Дунав на входа на Румъния може да спадне до 1400 кубически метра в секунда - стойност, близка до историческия минимум, отчетен през 1985 г. Драстичните мерки се налагат заради рекордно ниските нива на реката.

Снимка: БТА

При настоящите условия АЕЦ „Черна вода“ може да продължи да работи при пълен капацитет още едва четири до пет дни, предупреди генералният директор на Националната администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу. Още миналата седмица е бил спрян един от реакторите на АЕЦ-а. Ако спадът на водата в Дунав продължи, може да се наложи пълно спиране на „Черна вода”, което ще намали с 1400 мегавата произвежданата енергия. Заради ситуацията Румъния вече започна да купува ток от Украйна през Молдова. България също продава сериозни количества електричество в региона.

Снимка: БТА

По-късно днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители ще проведат извънредна среща, на която ще обсъдят доброволно намаляване на потреблението на електроенергия. Компаниите ще бъдат призовани да изместят част от производството си в извънпиковите часове, а някои от големите потребители на ток може да бъдат временно спирани с цел икономия и за да бъде намалено натоварването на електроенергийната система. Автомобилните заводи на Dacia и Ford в Румъния вече обявиха, че спират работа, за да се пести електроенергия.

⇒ Ситуацията в България и Сърбия

Засушаването на река Дунав продължава да създава проблеми по цялото поречие. Само за последните 24 часа в българския участък са отбелязани нови спадове на нивото – с 5 см при Лом, с 4 см при Видин и с 1 см при Ново село. Към момента обаче няма закъсали кораби в родния участък на реката, а АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи без затруднения.

Исторически ниското ниво на Дунав доведе и до необичайна гледка в сръбския участък на реката. Там спадът на водата разкри останките на потопени кораби, за които се смята, че са от нацисткия черноморски флот от Втората световна война.

Редактор: Иван Иванов