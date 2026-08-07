Заснеха кола, която се движи срещу трафика в аварийната лента на магистрала „Тракия”. За случая съобщава свидетел на опасната маневра.

Видеото е заснето в четвъртък и е разпространено в социалните мрежи.

Рисково шофиране край Велико Търново, автомобилът е редовен участник в незаконни гонки (ВИДЕО)

Жената, направила кадрите, обяснява, че е била в аварийната лента със съпруга си заради спукана гума. По това време другият автомобил започнал да се приближава към тях.

Редактор: Ивайла Маринова