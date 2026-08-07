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Свидетел заснема опасната маневра
Заснеха кола, която се движи срещу трафика в аварийната лента на магистрала „Тракия”. За случая съобщава свидетел на опасната маневра.
Видеото е заснето в четвъртък и е разпространено в социалните мрежи.
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Жената, направила кадрите, обяснява, че е била в аварийната лента със съпруга си заради спукана гума. По това време другият автомобил започнал да се приближава към тях.Редактор: Ивайла Маринова
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