Пореден случай на безразсъдно шофиране по пътищата в област Велико Търново предизвика обществено недоволство. В нощта на събота срещу неделя, малко след полунощ, шофьор извърши рисково засичане на друга кола малко преди изкачването за архитектурния резерват Арбанаси. За инцидента алармираха очевидци, които предоставиха кадри от видеорегистратор, запечатал нарушението.

На тях се вижда как нарушителят преминава с несъобразена скорост в района на Велико Търново, след което рязко отнема предимството на движещия се пред него автомобил. Возилото продължава с рискови маневри по направлението Велико Търново – Горна Оряховица (през Арбанаси), застрашавайки живота на останалите участници в движението. Изпреварването е предприето в забранен участък при ограничение от 50 км/ч.

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„Всичко стана за секунди. Ако водачът отпред нямаше бързи рефлекси да намали, сега щяхме да говорим за поредния фатален инцидент на пътя“, коментират възмутени очевидци.

По сигнали на местни жители въпросният автомобил е добре познат в региона. Според хората колата редовно е засичана да участва в незаконни нощни гонки и опасни шофьорски сбирки на пътя край „Захарни заводи” и Митническото бюро в Горна Оряховица, както и по различни отсечки около Велико Търново.

Жителите на двете съседни общини настояват органите на МВР да изискат записите от камерите в района и да идентифицират шофьора, преди рисковото му поведение да доведе до трагедия. Видеоматериалът е предоставен на компетентните органи.