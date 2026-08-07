Общо 11 екипа на пожарната вече се борятс големия пожар, който пламна в ранните следобедни часове между град Първомай и селата Брягово и Поройна, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Пловдив.

Заради огнената стихия кметът на Първомай Николай Митков съобщи, че пътят Първомай – Брягово е затворен, тъй като се използва приоритетно от екипите на пожарната. Обходният маршрут е през с. Искра и Асеновград, предаде Ирина Шопова, кореспондент на БТА в Пловдив.

Снимка: Росана Манева

Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват, но няма опасност за населените места.

Заради усилването на вятъра огънят се измества в посока селата Поройна и Дълбок извор, но е далеч от тях и няма опасност за къщите, допълни кметът Митков. Той коментира, че по разкази на местни жители пожарът най-вероятно е тръгнал от багер, който е работил на полето.

Сигналът за бедствието, подаден първо от зрители на NOVA, е получен малко след 14:00 ч. Първоначално към мястото бяха изпратени четири пожарни коли с 12 огнеборци.

Видео: Росана Манева

Към 18:00 ч. обаче, заради трудния терен и вятъра, силите бяха удвоени до 10 автомобила с 20 служители, а малко по-късно към тях се присъедини и 11-и екип.

Голям пожар избухна край Околовръстното на Пловдив (ВИДЕО)

Снимка: Росана Манева