Съдът остави за постоянно в ареста петимата тийнейджъри, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив. Ние много се радвахме и подкрепяхме ловците на педофили в миналото, но предупреждавахме, че това е пример, който ще бъде последван, и че няма кой да сложи границата, когато една ситуация се нагнети. Завърши трагично, което всъщност се и очакваше. Това коментира психологът Михаил Михайлов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Според експерта агресивното поведение на младежите не се ражда във вакуум, а е плод на контекста, създаден от самите възрастни – в семейството, в училището и в обществото. Именно тази среда дава на децата примерите за неприемливо поведение, които те впоследствие взаимстват, за да изразят собствените си проблеми.

Убитият в Пловдив - горен с цигари и с обръснати вежди, заподозрените остават в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Относно самата фатална вечер, експертът е категоричен, че тийнейджърите едва ли са планирали убийството. По думите му на тази възраст те нямат реална преценка за риска и за последствията от действията си. Когато обаче подобно поведение се аплодира от обществото като вид „морален дъл” заради неработещите институции, децата го приемат като награда и стимул да продължат.

Психологът разби и мита, че действията на младежите са реална борба с педофилията. Той уточни, че клиничната педофилия е насочена към деца с предпубертетни белези, а не към 15-годишни тийнейджъри, каквито са нападателите. Според Михайлов профилът на хората, които извършват подобни атаки, показва наличието на агресивни и садистични наклонности. За да ги проявят, те си избират лесни и безпомощни жертви, които не могат да се защитят, като по този начин се опитват морално да оправдаят насилствените си действия.

„Това не е морален дълг. Моралният дълг се поема от хора, които защитават по-слабите, а тук виждаме агресия, насочена именно към по-слаб и беззащитен човек”, заключи Михаил Михайлов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка