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Кадри в социалните мрежи показват влошените метеорологични условия в село Средище
Силна гръмотевична буря, придружена от пороен дъжд и градушка, премина през части от Силистренска област в петък следобед.
Кадри в социалните мрежи показват интензивната градушка в село Средище, което се намира в Община Кайнарджа.
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Именно в крайния Североизток в следобедните часове се разви най-мощната купесто-дъждовна облачност. На места бурята беше съпроводена от значителни количества валежи и градушка.
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