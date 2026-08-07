Силна гръмотевична буря, придружена от пороен дъжд и градушка, премина през части от Силистренска област в петък следобед.

Кадри в социалните мрежи показват интензивната градушка в село Средище, което се намира в Община Кайнарджа.

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Именно в крайния Североизток в следобедните часове се разви най-мощната купесто-дъждовна облачност. На места бурята беше съпроводена от значителни количества валежи и градушка.