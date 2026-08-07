Тази вечер в Бургас стартира едно от най-очакваните музикални събития на лятото - Spice Music Festival 2026. Пред сцената на Морската гара отново ще се съберат хиляди фенове на музиката от 90-те и началото на новия век за два дни, изпълнени с незабравими хитове, емоции и настроение.

Специалният акцент в тазгодишното издание е световната суперзвезда Luis Fonsi. Изпълнителят на глобалния феномен Despacito пристига за първи път на сцената на Spice Music Festival.

И тази година на сцената ще се качат артисти, чиито песни и до днес звучат по радиостанции, клубове и фестивали по целия свят.

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„За осма поредна година сме на пристанище Бургас. Подготовката тече от повече от седмица. На финалната права сме. Ще посрещнем 15 емблематични изпълнители от цял свят, които ще забавляват феновете на хубавата музика от 90-те години до днес. Ще има изпълнители, които гостуват в България за първи път”, каза организаторът Ник Тодоров.

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