Рибарското пристанище на Поморие ще привлече близо 8 хиляди посетители на 22 и 23 август, когато започва първото издание на двудневния музикален фестивал Sunset Port Festival. Събитието обединява българска музика на живо с международен хаус звук на фона на залеза над Черно море.

На сцената на музикалното събитие в първата вечер ще се качат едни от най-известните и обичани български изпълнители, а във втората вечер ценителите на музиката ще имат удоволствието да видят и чуят на живо световноизвестния DJ Roger Sanchez, заедно с Dimo BG, Diass и Spirit Grow.

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„Фестивалът тепърва започва. Това е едно много голямо събитие за Поморие, защото се случва за първи път в нашия град. На сцената на първия ден ще се качат няколко много любими и известни български изпълнители“, каза в ефира на „Здравей, България” DJ Marti G.

„Идеята се роди от едни млади местни хора, които мислят за града си и предложиха да направим такъв фестивал. Едно събитие, което е ново за лятната ни културна програма, но мястото, което те избраха е наистина уникално - пристанище Поморие. Най-хубавото е, че даваме сцена на българската музика и изкуство. Община Поморие се включи много активно в организацията и провеждането на този фестивал най-вече с подкрепа и всичко, което можем да предоставим като съоръжения”, заяви кметът на Поморие Иван Алексиев.

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