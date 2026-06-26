Броени дни остават до момента, в който градчето на „Пясъчните фигури“ в Бургас ще отвори официално врати за посетители. Темата на 19-ото издание на пясъчния фестивал край морето тази година е „Пясъчни герои от екрана“. Фестивалът вече се е превърнал в традиция, която много хора очакват всяка година. 13 автори работят от няколко седмици по изработката на 12-те фигури, а работата им вече е на финала.

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"За 19-а поредна година Пясъчното градче в Бургас ще отвори в началото на месец юли за жителите и гостите на морския град. Темата на тазгодишното издание е „Пясъчни герои от екрана“, което включва персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. Всяка година се стремим да изберем най-актуалните герои и правим запитвания до деца и родители кои са любимите им персонажи“. Това обясни в „Здравей, България” Мария Вълчева, която е директор на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти".

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По думите ѝ авторите на пясъчните фигури са започнали около 10 юни."Трима от тях са нови и се включват за първа година. Това са студенти от Националната художествена академия в София", заяви Вълчева.

„Чисто технологично започваме изграждането на скулптурата отгоре надолу - първо се правят най-горните форми, после се сваля надолу, защото ако горната част не е завършена, няма как да се върнем обратно. Пясъкът зависи от вида си - в случая е по-твърд, което е плюс, защото позволява по-фини форми, които се запазват", обясни процеса по създаването на фигурите Георги, който участва във фестивала от самото му създаване.

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Той подчерта, че най-големият враг на авторите е дъждът. "Когато даден участък от фогурите е готов, се пръска с лепило или друг полимер, който образува защитен слой. При силен дъжд обаче няма пълна защита, затова постоянно следим прогнозата“, подчерта Георги.

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