Задържаха 47-годишен мъж за умишлен палеж в сградата на кметството в Тръстеник. Според разследващите на 4 август обвиняемият запалил служебно помещение на третия етаж. Сигналът е постъпил в Оперативния център на пожарната в Плевен към 18:15 часа. На място са изпратени полицейски автопатрул и четири екипа огнеборци. Огънят бързо бил овладян.

Цялата стая на третия етаж е напълно изгоряла. Опушени са 200 кв. м стени и са унищожени 20 кв. м покривна конструкция.

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По случая е образувано досъдебно производство. Установено е, че заподозреният вече е осъждан. Действията по разследването се извършват под ръководството на Районната прокуратура в Плевен.