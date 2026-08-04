Снимка: Стопкадър
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Издирен ли е извършителят и как ще бъде наказан
Службите ежедневно алармират, че сме в пожароопасен сезон. На фона на тези предупреждения камери в Чирпан заснеха как мъж умишлено пали треви в близост до околовръстния път. Кадрите са от охранителна камера в близост до инцидента.
39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна.
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„Пожарите в района се превърнаха в ежедневие. През юли сме реагирали на 22 сигнала за палене на сухи треви. Призовавам гражданите да бъдат изключително отговорни предвид високите температури и червения код за възникване на пожари. Опасността за живота и здравето на хората е реална”, посочи началникът и главен инспектор в РСПБЗН – Казанлък Станимир Тончев.
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