След стрелба беше счупено стъкло на тролейбус с пътници в Плевен, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР Мариана Цветкова. Тя добави, че инцидентът се разследва от служители на Второ Районно управление, предаде кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Тролейбусът се движел по линия в посока ж.к. „Сторгозия“. Малко след спирката при завод „Яна“ едно от стъклата на тролейбуса било внезапно счупено. При инцидента няма пострадали.

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На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършено посегателството. Започнало е разследване, като извършеното деяние се квалифицира като грубо нарушаване на обществения ред, има широк обществен отзвук, хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Уведомена е прокуратурата в Плевен.

Редактор: Ивета Костадинова