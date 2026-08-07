Жълт и оранжев код за опасно горещо време е обявен в редица райони. Предупреждението е свързано с горещини, които могат да бъдат рискови за здравето. И все пак метеоролозите успокояват - горещата вълна у нас не е толкова сериозна, колкото в Централна и Западна Европа.

Оранжев е обявен в Западна България, на места в Централна България, в Горнотракийската низина и в югозападните райони. Вече 4-5 дни подред дневните температури достигат 35 градуса. Това изморява хората.

Слабо захлаждане предстои в неделя. Анастасия Кирилова от НИМХ посочи, че първите признаци тогава на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

„В събота на отделни места в Западна и Северна България се очакват превалявания и възможности за градушки. В неделя валежите ще са на повече места“, обясни синоптикът. Валежите ще са на повече места - още преди обяд в северозападните райони, а по-късно и в останалата част от страната.

Прогноза за времето (07.08.2026 - сутрешна)

Според прогнозата още преди обяд в северозападните райони ще започнат валежи, които по-късно ще обхванат и останалата част от страната. Не са изключени гръмотевични бури, включително и в източните райони.

Температурите през неделя и понеделник ще бъдат по-ниски, като максималните стойности ще са между 30 и 35 градуса. Минималните температури обаче ще останат високи.

От вторник и сряда се очаква ново повишение на дневните температури, но с по-ниски минимални стойности.

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Редактор: Иван Иванов