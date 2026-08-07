Няколко младежи от Нидерландия са били сред участниците в международната програма за обучение на еврейски младежки лидери в Банско, около която възникна скандал след отправени нацистки поздрави пред хотела им. Това съобщава нидерландският всекидневник „Алгемейн Дагблад“ в обширен материал за случая.

Според изданието нидерландските участници са били част от еврейската младежка организация „Бне Акива“. По-голямата част от групата, наброяваща десетки тийнейджъри, е била от Италия.

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Нидерландският вестник припомня, че напрежението е ескалирало, след като пред хотела се появила група мъже с черни тениски с изображения на черепи. Според публикацията към еврейските младежи са били отправени реплики „Зиг Хайл“, а случилото се предизвика остри реакции извън България и доведе до дипломатическо напрежение, особено с Италия.

В същото време „Алгемейн Дагблад“ представя и позицията на българските власти и на хотела. Изданието посочва, че според тях поведението на част от младежите също е било причина за напрежението. Твърди се, че в продължение на седмици е имало оплаквания от шум и други нарушения на реда.

Вестникът отбелязва, че българските власти отхвърлят твърденията, че случаят свидетелства за антисемитизъм.

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В публикацията се разказва и за 14-годишен нидерландец, който според медията е бил сред обижданите младежи. Първоначално той е бил готов да разкаже за преживяното, но впоследствие организацията му е спряла участието му в интервю. От „Алгемейн Дагблад“ посочват, че не са успели да получат коментар от „Бне Акива“ нито по телефона, нито по електронна поща.

Нидерландското издание проследява подробно развитието на случая и представя както информацията за отправените нацистки поздрави, така и реакциите в България. Цитирани са позициите на президента, Министерството на външните работи и Община Банско, както и публикации на български медии.

Редактор: Цветина Петкова