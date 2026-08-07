Снимка: iStock
-
Голям пожар в Пловдивско (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спортни новини (07.08.2026 - следобедна)
-
Казусът „ВиК-Бургас“: Хотели плащали до 30 000 лева след манипулиране на водомерите и изнудване
-
Стефан Цанев на 90 г. Президентът: Словото му ни призовава да търсим смисъла
-
Хотели и ресторанти преминават към цени само в евро: Бизнесът запазва двойното обозначение до края на сезона
-
Георги Пеев осъди свалянето на дете със СОП от автобус като неморално и неприемливо
-
Как Пловдив се превърна в дом на международния тенис
Появата на екипите стресна голяма част от търговците и те затвориха обектите си
Извънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци. Инспекторите проверяват произхода и качеството на продукцията, както и придружаващите документи и взимат проби за лабораторен анализ за наличие на пестициди.
Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци
Екипите на Агенцията по храните са на борсата в Първенец от рано в петък сутринта. Появата на проверяващите стресна голяма част от търговците и повечето от тях затвориха обектите си.
„Проверяваме предимно сезонните плодове и зеленчуци - дини, праскови, пипер. Също така се проверяват придружаващите документи, сертификатите и транспортните документи, за да се удостовери идентичността и произходът. Това касае всички пресни плодове и зеленчуци, независимо дали са с произход от ЕС, от трети страни или от български производители”, каза Алекси Ахмед, началник отдел „Контрол на храните” в областната дирекция на БАБХ.
Изследването за пестициди включва над 100 вида остатъчни вещества от препарати за растителна защита. Резултатите стават готови в рамките на деня или до следващия работен ден.
„Когато получим несъответстващ резултат, се извършват всички действия по проследимост на съответната партида. Тя се изтегля от пазара и се насочва за унищожаване или се връща на изпращача”, каза Алекси Ахмед.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни