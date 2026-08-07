Над 260 домакинства, чиито жилища бяха засегнати от наводненията през май и юни 2026 г., вече са получили финансова подкрепа от Министерството на труда и социалната политика. Общата сума на предоставената до момента помощ по линия на ведомството достига 478 333 евро.

Еднократна помощ за покриване на извънредно възникнали нужди е отпусната на 263 семейства. Максималният ѝ размер е три пъти линията на бедност, или до 1171,89 евро. Конкретната сума се определя според мащаба на нанесените щети, като се отчитат също доходите и имущественото състояние на пострадалите.

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Допълнително 91 домакинства, за които наводненото жилище е единствен дом, са получили по още 1550 евро съгласно решение на Министерския съвет. Общо 8000 евро са изплатени и на двамата наследници на мъжа, който загина при наводненията в района на Севлиево.

Подкрепа е предоставена и чрез Фонд „Социална закрила“. От него са подпомогнати 71 души от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол, а предстои да бъдат разгледани още около 10 заявления.

По тази линия пострадалите могат да получат до 1171,89 евро за закупуване на обзавеждане и домакински електроуреди, унищожени от водната стихия. Помощта е целева и се предоставя срещу документи, удостоверяващи направените разходи. Предвидена е и възможност парите да бъдат преведени директно на търговеца, от когото е заявено необходимото оборудване.

Най-голям е броят на подкрепените домакинства в района на Севлиево, който беше сред най-тежко засегнатите от бедствието. Местната дирекция „Социално подпомагане“ е одобрила 105 еднократни помощи, а 33 семейства са получили и допълнителната подкрепа за единствено жилище.

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В района на Габрово еднократни помощи са предоставени на 49 домакинства, а в Котел – на други 38, като 25 от тях са получили и допълнителните 1550 евро.

В община Велико Търново са отпуснати 21 еднократни помощи на обща стойност 20 310,24 евро за пострадали във Велико Търново, Дебелец и селата Присово и Церова кория. Допълнителна финансова подкрепа е предоставена на 15 домакинства в общината.

Редактор: Цветина Петкова