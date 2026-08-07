Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.

Ограниченията за движение на камиони над 12 тона влязоха в сила малко след 16:00 часа в петък. Полицейски патрули започнаха да отбиват тежкотоварния трафик по АМ „Струма“, а шофьорите се оказаха блокирани на паркинги, които не предлагат никакви условия.

Транспортното министерство иска от АПИ да съгласува с бранша заповедта за ограничаване движението на камиони

Проверка на място показа пълна липса на питейна вода, чешми, тоалетни, пейки и дори сянка. Единственото налично край пътя беше контейнер за битови отпадъци и табела, предупреждаваща за африканска чума по свинете. Част от водачите споделиха пред NOVA, че жегата в кабините е непоносима и трудно издържат на условията. По първоначален план някои от тях е трябвало да прекарат така общо до 23 часа за целия уикенд (в петък ограничението важеше от 16:00 до 23:00 ч., а в неделя – от 16:00 до 20:00 ч.).

Транспортният бранш реагира остро, тъй като заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ е била обявена в последния момент – едва в четвъртък късния следобед. Според превозвачите това води до огромни финансови загуби заради невъзможността за планиране на курсовете. Проблемът предизвика извънредна среща между бранша и министъра на транспорта Георги Пеев.

След разговорите министърът излезе с ясна позиция, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения, което създава несигурност в сектора. Той подчерта, че в България няма достатъчно подходящи паркинги с условия за водачите, които буквално рискуват здравето си, чакайки в жегата. Пеев поиска от АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша нова заповед с ясни критерии.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров обясни какви ще бъдат промените. Спиране на движението заради жегите ще се налага само при наистина екстремни температури над 35 градуса, като мярката ще действа локално – предимно за Русе и съседните области, без да засяга всички магистрали в страната.

Ограничения ще се въвеждат и в дните с интензивен трафик, но те ще важат само за конкретни точки като Кресненското дефиле, както и в участъците по автомагистралите, където в момента се извършват ремонти.