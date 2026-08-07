Националният осигурителен институт (НОИ) вече може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания и по лични платежни сметки в доставчици на платежни услуги от Европейското икономическо пространство, включително Revolut.

Досега НОИ можеше да превежда обезщетенията само по лични платежни сметки, открити в банки или други доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, или в техни клонове у нас. След законовите промени преводите могат да се извършват и по сметки, водени от доставчици, установени в други държави от Европейското икономическо пространство, при условие, че сметката е достъпна в Единната зона за плащания в евро SEPA.

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От НОИ подчертават, че промяната е възможност, а не задължение. Хората, които вече получават обезщетенията си по сметка в българска банка, не е необходимо да предприемат никакви действия.

Условието е сметката да бъде лична, в евро и достъпна в SEPA. Промяната не обхваща сметки при доставчици на платежни услуги, установени в държави извън Европейското икономическо пространство, като Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания и Северна Македония.

Редът за заявяване или промяна на личната платежна сметка пред НОИ остава непроменен, като единствено се разширява кръгът на допустимите доставчици на платежни услуги.

Редактор: Ивета Костадинова