Задържаха мъж с 3,13 промила алкохол зад волана в София. Той управлявал автомобил в нетрезво състояние в сряда около 22:45 ч. по бул. „Панчо Владигеров“.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият отказал да даде проба за изследване в болница. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

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Предвид високата обществена опасност на деянието мъжът е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а колата не е негова собственост. В случай, че бъде признат за виновен, той трябва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия .

Редактор: Дарина Методиева