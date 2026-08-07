Частично бедствено положение е обявено в Перник до 24 август заради пропаднал общински път, който води към газоразпределителна станция в квартал „Изток“. Това съобщи заместник-кметът на общината Адриан Скримов пред кореспондента на БТА Милен Миланов.

Засегнатият участък обслужва обект със стратегическо значение за националната сигурност. Причината за пропадането е свлачищен процес, който до момента не е бил регистриран. По думите на Скримов движението на земните маси е започнало преди около месец.

„Този път не е натоварен с автомобилен трафик, но въпреки това към момента достъпът до него е напълно спрян за преминаване“, обясни заместник-кметът.

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Заради важността на газоразпределителната станция е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Уведомени са всички фирми, свързани с експлоатацията на съоръжението, а полиция и служители на Общината извършват регулярни проверки на място.

При промяна в развитието на свлачищния процес информацията се предава на дежурния в Общинския съвет за сигурност. По думи на Скримов към момента няма данни за увеличаване или задълбочаване на пропадането.

От Общината вече са изпратили необходимите документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане с искане за финансиране на изграждането на временен път. След изготвянето на проекта ще бъдат предприети действия за възстановяване на засегнатия участък.

Редактор: Иван Иванов