Големи количества опасни и забранени за продажба продукти за растителна защита (ПРЗ) са иззети при съвместни действия на Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив и териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност в Пловдив. Иззетите количества ПРЗ са общо 115 кг и 527 литра.

Инспекторите извършиха проверки в агроаптека и свързано с нея помещение в с. Поповица, община Садово, както и в складове и производствен цех в землището на с. Скутаре, община Марица.

Снимка: БАБХ

Проверката е извършена във връзка с придобита информация в ДАНС за нерегламентирано производство и търговия с препарати за растителна защита (ПРЗ), представляващи риск за екологичната сигурност и за здравето и живота на хората.

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В проверените обекти са установени нарушения, свързани с предлагане и производство на забранени препарати за растителна защита, както и предназначени за газово обеззаразяване, за унищожаване на насекоми, акари и гризачи в зърнени храни, фуражи и празни помещения, които са изключително опасни за хората. Те са разрешени за продажба само в лицензирани аптеки и при специални условия, а проверената аптека не е такава.

Иззетите продукти ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства.

Редактор: Цветина Петрова